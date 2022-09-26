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В Токио прошли переговоры глав МИД Турции и Японии

Турция Материалы 26 сентября 2022 22:49 (UTC +04:00)
В Токио прошли переговоры глав МИД Турции и Японии

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в рамках визита в Токио, провел встречу с японским коллегой Хаяси Ёсимасой, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Главы дипломатий обсудили темы расширения сотрудничества двух стран, в том числе торговой и оборонной сферах.

Чавушоглу принес японскому коллеге соболезнования в связи с гибелью бывшего премьера страны Синдзо Абэ, отметив его вклад в углубление связей между двумя странами.

Министры также обсудили региональные вопросы, в том числе тему поставок агропродукции из Украины.

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