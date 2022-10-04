В Турции сообщили, что метро к новому аэропорту Стамбула откроют в течение двух месяцев

Метро к новому аэропорту Стамбула - ведущему авиаузлу в Европе по пассажиропотоку - планируется открыть до конца ноября. Об этом сообщил в понедельник глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала CNN Türk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стамбульский аэропорт получит метро в течение одного-двух месяцев. Проезд с центральной площади Таксим до него составит около 30 минут", - сказал министр.

По его словам, новый аэропорт Стамбула в настоящее время занимает первое место по авиаперевозкам в Европе и пятое в мире. Строительство авиационного хаба осуществлялось из частных источников, доходы Турции от его работы к настоящему времени составили около €23 млн, отметил министр. Он добавил, что сейчас аэропорт способен обеспечить перевозку 120 млн пассажиров в год.

Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году новый аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно порядка 150 млн пассажиров.