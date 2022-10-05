Турция настаивает на демилитаризации островов с невоенным статусом - Акар

Турция продолжит противодействовать переброске Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы не отступим ни на шаг, ни на миллиметр как на «земле», так за столом переговоров», - сказал он в ходе выступления в Национальном университете обороны в Анкаре.

По его словам, турецкая сторона осуществляет необходимые шаги, чтобы воспрепятствовать планам Афин по милитаризации островов.

Глава ведомства сообщил, что ВМС и ВВС Турции «даны четкие инструкции на этот счет». «Независимо от того, кто за ними (Грецией-ред.) стоит, мы полны решимости сделать все необходимое», - предупредил он.

При этом он отметил, что Анкара по-прежнему выступает за мирное и справедливое урегулирование разногласий в регионе Эгейского моря. «Мы стремимся к тому, чтобы богатства Эгейского моря были справедливо распределены в рамках международного права и добрососедских отношений», - заявил турецкий министр.

Министр также отметил, что ВС Турции предприняли все необходимые меры предосторожности и готовы дать отпор любым провокациям кипрско-греческой стороны на фоне недавнего решения Вашингтона о снятии эмбарго на поставки оружия греческой администрации Южного Кипра.