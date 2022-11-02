Зеленский поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, лидеры во время разговора обсудили последние события, связанные с российско-украинской войной.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что они совместно решили проблему с отгрузкой зерна.

Подчеркнув, что экспорт зерновой продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира, президент Эрдоган отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Президент Эрдоган заявил, что, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне справедливым миром.

Президент Украины Володимир Зеленский опубликовал пост в социальной сети Twiiter, в которой поблагодарил президента Эрдогана за поддержку.

"Я поблагодарил президента Турции Эрдогана за активное участие в сохранении зерновой сделки, за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских военнопленных и политзаключенных. Я всецело рассчитываю на поддержку Турции", - написал он.