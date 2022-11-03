В Турции высказались о возможности поставок газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Если в Восточном Средиземноморье будут найдены серьезные запасы газа, тогда есть вероятность транспортировки газа из Турции в Европу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью телеканалу "CNN Türk" сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Одной из важнейших линий здесь является TANAP. Если одного азербайджанского газа может не хватить, потребуется увеличение мощностей. Наша энергетическая инфраструктура очень подходит для обеспечения такой мощности", - отметил пресс-секретарь.