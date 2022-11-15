Байден поблагодарил Эрдогана за вклад в действенность «зернового коридора»

Турция - важный игрок на пути вступления Швеции в блок НАТО. Об этом во вторник президент США Джо Байден заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 17-го саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали в Индонезии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент США выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в районе Бейоглу в Стамбуле.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что состоялся обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, в том числе в областях торговли и безопасности.

Глава Белого дома заверил турецкого лидера в неизменности поддержки американской администрацией процесса поставок самолетов F16 в Турцию.

Касаясь региональных процессов, Байден поблагодарил Эрдогана за вклад в устранение проблем на пути действия «зерновой сделки» и восстановления поставок агропродукции.