Президенты Турции и Украины обсудили "зерновой коридор"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Володимиром Зеленским. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в пятницу Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены события, связанные с войной между РФ и Украиной, а также "зерновым коридором".

Президент Эрдоган поблагодарил Зеленского за конструктивную позицию по вопросу продления Стамбульского соглашения о вывозе зерна из портов Украины.

Турецкий лидер отметил, что сторонам удалось наработать позитивный опыт относительно "зерновой сделки" и обмена пленными.

Он указал, что распространение такого взаимопонимания на переговорный трек, в первую очередь касающийся прекращения огня, пошло бы на пользу всем заинтересованным сторонам.

Президент Эрдоган также поблагодарил коллегу за соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего теракта в Стамбуле.

Володимир Зеленский в свою очередь прокомментировал итоги телефонного разговора с президентом Турции в Twitter.

По его словам, в ходе беседы была дана высокая оценка достижению соглашения о продлении "зерновой сделки".

"Я поблагодарил за поддержку нашей инициативы "Зерно из Украины" и заверил, что Украина останется гарантом продовольственной стабильности", - написал он.

Зеленский сообщил, что также обсуждались вопросы безопасности и сотрудничества в области энергетики.