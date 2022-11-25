Турция имеет право на самооборону - премьер-министр Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция имеет право на самооборону от терроризма, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Отвечая в шведском парламенте на вопрос сопредседателя Партии зеленых Марты Стеневи, почему начатая Турцией на севере Сирии воздушная операция «Пендже-Кылыч»» не осуждается и не критикуется позиция президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Кристерссон сказал: «Турция жертва терактов. Она имеет право на самооборону».

Кристерссон, призвавший все стороны сохранять спокойствие и не подвергать гражданское население и гражданские объекты военной опасности, заявил:

«Ситуация на севере Сирии очень сложная: с одной стороны идёт борьба с террористической организацией ИГ. А с другой идет террористическая кампания против Турции. Необходимо признать, что Турция подверглась террористическим атакам. Следует также отметить, что Турция имеет право защищать себя от всех видов террористических атак».

«Мир должен понять Турцию. Теракты, поразившие Турцию, так же ужасны, как и теракты, происходящие в других странах. Швеция не должна быть убежищем для террористов», - подчеркнул премьер-министр.