Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака

В зоне проведения операции ВС Турции "Pençe-Kilit" на севере Ирака нейтрализованы семь боевиков террористической организации РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в субботу, 26 ноября сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках операции "Pençe-Kilit", продолжающейся в трех районах севере Ирака с апреля текущего года, ликвидированы сотни боевиков.

В ведомстве подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом во имя защиты рубежей Турции и обеспечения безопасности турецкого народа.