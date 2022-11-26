Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака

Турция Материалы 26 ноября 2022 19:59 (UTC +04:00)
Турецкая армия нейтрализовала 7 террористов на севере Ирака

Читайте Trend в

В зоне проведения операции ВС Турции "Pençe-Kilit" на севере Ирака нейтрализованы семь боевиков террористической организации РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в субботу, 26 ноября сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В рамках операции "Pençe-Kilit", продолжающейся в трех районах севере Ирака с апреля текущего года, ликвидированы сотни боевиков.

В ведомстве подчеркнул решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом во имя защиты рубежей Турции и обеспечения безопасности турецкого народа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости