Спикер ВНСТ Мустафа Шентоп встретился с президентом Сербии Вучичем

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп, прибывший в Белград для участия в 60-м заседании Генеральной ассамблеи, на котором председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет передано Турции, был принят президентом Сербии Вучичем.

Мустафа Шентоп передал президенту Сербии приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и поздравил Вучича с формированием нового правительства.

Выражая уверенность в том, что импульс, набранный в отношениях с Сербией как на уровне правительств, так и на уровне парламентов, будет продолжать расти, Шентоп заявил, что с развитием отношений между двумя странами наблюдается серьезная интенсивность взаимного дипломатического обмена.

Напомнив, что во время визита президента Эрдогана 7 сентября было подписано 7 различных соглашений, Шентоп отметил, что соглашение о поездке с удостоверением личности оказало большое влияние на общественное мнение двух стран:

«Мы завершили внутренний процесс утверждения соглашения в нашей стране. Оно вступит в силу после того, как будет одобрено в Сербии».

Подчеркнув, что с развитием двусторонних политических отношений улучшилось и экономическое и коммерческое сотрудничество, спикер поблагодарил Вучича за его поддержку турецких инвесторов.

«С развитием наших экономических отношений объем двусторонней торговли в прошлом году достиг цифры 2 миллиардов долларов. Ожидается, что к концу этого года он достигнет 2,5 миллиардов. Мы предпринимаем твердые шаги для достижения нашей среднесрочной цели 5 миллиардов долларов», - добавил Мустафа Шентоп.