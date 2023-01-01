Турция увеличила уровень переработки отходов до 27,2% - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о проведенных правительством в 2022 году работах.

Итогами года турецкий лидер поделился на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган напомнил о запуске в Турции в 2022 году крупнейшего проекта социального жилья в истории страны. На первом этапе проекта уже заложен фундамент 5 615 единиц жилья, отметил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в этом году состоялось открытие 49 «национальных садов», таким образом их число в Турции достигло 152.

По словам Эрдогана, в крупнейшем мегаполисе Турции - Стамбуле за год завершено строительство 100 школ.

Кроме того, турецкий лидер напомнил об успешной реализации в стране социального проекта «Ноль отходов», направленного на минимизацию выбросов парниковых газов и защиту окружающей среды.

Эрдоган отметил, что уровень переработки отходов в Турции достиг 27,2 процента. Таким образом удалось предотвратить выбросы 23 тыс. тонн парниковых газов, сказал он.

«Мы сократили использование пластиковых пакетов на 65 процентов. Таким образом, предотвратили образование 550 тыс. тонн отходов», - сказал он.