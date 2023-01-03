Губернатор Стамбула предупредил о транспортных сбоях и отмене 100 авиарейсов из-за тумана

Губернатор Стамбула Али Ерликая предупредил жителей города о возможных сбоях в работе транспорта в связи с сильным туманом ночью и в утренние часы во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается ухудшение видимости из-за тумана, возможны сбои в работе всех видов транспорта, давайте будем внимательны и примем необходимые меры", - написал он в Twitter.

Управление обслуживания аэропортом им.Сабихи Гёкчен в азиатской части Стамбула в свою очередь предупредило об отменах и задержках рейсов из-за тумана в ночные часы и до полудня во вторник. 2 января свыше 50 рейсов, следовавших в авиаузел, были перенаправлены в Стамбульский международный аэропорт в европейской части города. На вторник авиакомпания "Турецкие авиалинии" из-за погодных условий объявила об отмене 100 рейсов в аэропорт им. Сабихи Гёкчен и из него.

Стамбул и район Мраморного моря третий день находится во власти сильного тумана. В воскресенье по погодным условиям было приостановлено судоходство в проливе Босфор. В понедельник навигация была временно прекращена в проливе Дарданеллы.