Турция рассчитывает на положительный исход сделки с США по F-16

Турция рассчитывает на положительное решение вопроса по продаже ей США истребителей F-16. В противном случае она может прибегнуть к альтернативным вариантам удовлетворения своих потребностей в военных самолетах, сообщил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что процесс одобрения Конгрессом США [сделки] начнется в январе. Это в интересах не только Турции, но также США и НАТО. В противном случае мы располагаем возможностями и решимостью совершить необходимые шаги для покрытия своих потребностей в рамках национальной безопасности", - сказал Калын в интервью январскому номеру журнала Kriter.

Представитель Эрдогана напомнил, что делегации Турции и США в 2022 году провели серию технических переговоров по вопросу F-16, и назвал их конструктивными. Кроме того, добавил Калын, президент США Джо Байден обещал личную поддержку в этом вопросе Эрдогану. "В итоге мы ожидаем, что Конгресс будет действовать рационально, а не руководствоваться сиюминутными политическими интересами", - отметил представитель президента Турции.