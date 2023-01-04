Лозаннский договор не ограничен по срокам и не содержит скрытых пунктов - Шентоп

Лозаннский мирный договор 1923 года не ограничен по срокам и не содержит каких-либо скрытых пунктов. Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, комментируя журналистам утверждения об ограниченности действия этого международного документа, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп напомнил, что сторонами данного договора являются многие страны. «Правоведы назвали бы утверждения о скрытых пунктах договора как минимум странными. Подобные документы обязательны для утверждения в парламентах стран. Как может законодательный орган утверждать негласный пункт, на каких критериях будет основываться оценка? В Лозаннском договоре подобного точно нет», - отметил турецкий спикер.

По его словам, эксцентрические исторические утверждения могут вызывать некий интерес и считаться необычными, однако не имеют никакой правовой реальности. «Спорить на этот счет бессмысленно. Этот договор также не ограничен по срокам 100 или более годами», - добавил Шентоп.