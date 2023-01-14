Анкара не готова дать добро на прием в НАТО Швеции

Турция не в том состоянии, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, приводит газета Le Figaro слова Ибрагима Калына, ближайшего советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Чиновник настаивает, что проект закона будет отвергнут депутатами.

Со своей стороны, Associated Press отмечает, что, по словам Калына, у Турции нет принципиальных возражений против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, однако для этого двум странам еще предстоит выполнить ряд условий Анкары.

"В целом, мы бы хотели видеть их в НАТО", - приводит его слова Associated Press.