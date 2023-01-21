Чавушоглу встретился с председателем 77-й Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в Нью-Йорке встретился с председателем 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чабой Кёрёши, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили инициативу «Ноль отходов», запущенную под руководством Турции.

Министр Чавушоглу проводит встречи в США, куда он прибыл для участия в министерской встрече Стратегического механизма Турция-США.

Министр написал в своем аккаунте в Twitter: «Мы с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши обсудили глобальную инициативу без отходов (Zero Waste), которая объявлена с трибуны ООН г-жой Эмине Эрдоган».

Пресс-секретарь председателя Паулина Кубяк также поделилась информацией о встрече на ежедневной пресс-конференции.

Кубяк отметила, что на двусторонней встрече, помимо турецкой инициативы Zero Waste, также обсуждались Соглашение о зерновом коридоре, в котором Турция выступает посредником, и гуманитарная ситуация в Сирии.