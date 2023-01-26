Швеция привержена Трехстороннему меморандуму с Турцией - минобороны

Швеция привержена Трехстороннему меморандуму, подписанному с Турцией и Финляндией на полях мадридского саммита НАТО, и сосредоточена на его реализации. Об этом заявил журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы продолжаем соблюдать трехстороннее соглашение, подписанное между Турцией, Швецией и Финляндией и сконцентрировали свои усилия на его реализации. Наши военные договоренности с НАТО продолжаются. В рамках этих инициатив была запланирована встреча с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, однако она была отменена. Надеемся на возобновление переговоров в прежнем формате», - сказал глава оборонного ведомства.

При этом министр высказал мысль о том, что стороны «добились прогресса». «Мы хотим стать членами НАТО, и считаем , что так и будет», - сказал Йонсон.

Выступая с докладом в Европарламенте, глава Минобороны Швеции напомнил, что 60 процентов жителей скандинавской страны и 88 процентов депутатов еще в сентябре высказались в поддержку вхождения в блок НАТО.