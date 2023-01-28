БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Аланья вспыхнул лесной пожар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел вечером в селе Байыркозагаджи. Борьба по тушению пожара продолжается.

Сообщается, что пожар, возникший в 3-х отдельных участках и приблизившийся из-за шторма к населенным пунктам, затрудняет его тушение.

Глава муниципалитета Аланья Адам Мурат Юджел заявил, что огонь распространился на большую территорию.

"Рядом с местом возгорания находятся населенные пункты. В качестве меры предосторожности мы эвакуировали наших граждан из села Байыркозагаджи", - добавил Юджел.

По его словам, сохраняется вероятность распространения огня.