ВС Турции нацелены на искоренение угрозы терроризма в регионе - Хулуси Акар

Вооруженные силы Турции нацелены на полное устранение проблемы терроризма в регионе. Мы ликвидируем угрозу в самом зародыше.

Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Хулуси Акар, комментируя журналистам сообщения об атаках на позиции ВС Турции на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами. «Вопреки сильным морозам и снегу, удары по террористами не прекращаются. Конечно, время от времени случаются обстрелы или нападения, на которые следует достойный ответ. Предпринимаются все необходимые меры», - заверил турецкий министр.

Министр подчеркнул, что антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии, отметил Акар.