Турция является ключевым партнером ЕС - Боррель

Страны Евросоюза делают все возможное, чтобы поддержать Турцию в связи с разрушительным землетрясением с эпицентром в турецком Кахраманмараше. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава европейской дипломатии выразил соболезнования родным и близким жертв землетрясения. «Я глубоко опечален произошедшим. Это большая трагедия. Нахожусь в постоянном контакте со своим другом (министром иностранных дел) Мевлютом Чавушоглу. Мы предпринимаем все возможные меры, отправили спасателей, медикаменты. Все государства-члены приняли меры», - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии назвал Турцию «ключевым партнером» ЕС. «Связи ЕС с Турцией приобретают все более важное значение и становятся более чувствительными, нежели ранее», - отметил он.

Отвечая на вопрос об участии Турции в проектах Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), Боррель сообщил, что Турция выразила желание участвовать в военно-транспортном проекте.