БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 14 014 человек.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, число пострадавших составило 63 794 человека.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.