В связи с землетрясением вузы перейдут на дистанционное обучение - Эрдоган

В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение. Об этом объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе посещения провинции Диярбакыр, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.

Президент заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. «Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!», - подчеркнул президент.

«Землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше по своим масштабам и разрушениям втрое превосходили толчки 1999 года в зоне Мраморного моря, которые многие хорошо помнят», - констатировал президент.

По его словам, землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше ощущались за тысячу километров от эпицентра, а разрушения произошли на территориях - до 500 км.

Говоря о ликвидации последствий разрушительных землетрясений, президент сообщил, что отряды спасателей перебрасываются из районов, где завершены поисково-спасательные работы, в наиболее пострадавшие провинции Кахраманмараш, Хатай и Адыяман.

По его словам, в целом в 10 провинциях зоны бедствия на местах работают 160 тыс. человек, в том числе, команды из-за рубежа.

При этом глава турецкого государства отметил, что власти страны прекрасно осознают, что не смогут ничем отплатить тем «безымянным героям», которые сегодня работают в зоне бедствия и не стремятся к саморекламе или славе.

Президент Турции заверил, что сотни тысяч разрушенных либо пострадавших построек в зоне бедствия будут отстроены заново, а города восстановлены на основе новых планов.