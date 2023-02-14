Через какие ведомства доставляется помощь в зону землетрясения в Турции?

БАКУ /Trend/ - В зоне землетрясения мы нуждаемся в любой помощи. В настоящее время теплая одежда не входит в число предметов первой необходимости, однако еда нужна всегда.

Об этом сказал в интервью Trend координатор Среднеазиатского и Кавказского регионов Фонда защиты прав, свобод и гуманитарной помощи Турции (İHH) Мухаммед Хамза Недимоглу.

Он отметил, что направленная помощь передается в координационный центр турецкого Агентства по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

"У AFAD есть список того, что нужно в каждом регионе. Агентство отправляет помощь в регионы, в соответствии с этим списком. Вся деятельность нашего Фонда осуществляется в координации с AFAD.

Спасенных людей, доставляют в больницы. Также необходима помощь людям, чьи дома повреждены или разрушены, их достают из-под завалов, но они уже не смогут вернуться домой. В первую очередь им нужна еда. Эти потребности покрываются государством, а также рядом учреждений. Именно палатки сейчас нужны больше всего, однако мы думаем, что лучше всего построить контейнерные деревни. Конечно, на начальном этапе это сложно с финансовой точки зрения. На данный момент мы устанавливаем палатки, но в настоящее время в Турции трудно найти и палатки", - сказал Недимоглу.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)