В части Кахраманмараша завершены поисково-спасательные работы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В части Кахраманмараша завершены поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил в четверг Trend координатор Среднеазиатского и Кавказского регионов Фонда защиты прав, свобод и гуманитарной помощи Турции (İHH) Мухаммед Хамза Недимоглу.

"Территория на видео, наиболее пострадала от землетрясения в Кахраманмараше. Здесь разрушены сотни таких зданий. Из этого здания были спасены только два человека, остальные погибли. В настоящее время здесь осуществляют поисково-спасательные работы десятки бригад спасателей, в том числе азербайджанские студенты в составе поисково-спасательной бригады Фонда защиты прав, свобод и гуманитарной помощи Турции. С сегодняшнего дня, мы завершаем работу на этой территории", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)