Официальные лица Турции и США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что в рамках встречи был обсужден ряд вопросов.

"На встречах, проведенных в Белом доме и Министерстве иностранных дел, были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними политическими и экономическими отношениями, землетрясениями в Турции, сотрудничеством в оборонной промышленности, энергетической безопасностью, борьбой с терроризмом, процессами членства Швеции и Финляндии в НАТО, войной между Россией и Украиной, Южным Кавказом и процессом переговоров между Азербайджаном и Арменией",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)