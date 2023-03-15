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Официальные лица Турции и США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Турция Материалы 15 марта 2023 10:22 (UTC +04:00)
Официальные лица Турции и США обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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БАКУ /Trend/ - В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что в рамках встречи был обсужден ряд вопросов.

"На встречах, проведенных в Белом доме и Министерстве иностранных дел, были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними политическими и экономическими отношениями, землетрясениями в Турции, сотрудничеством в оборонной промышленности, энергетической безопасностью, борьбой с терроризмом, процессами членства Швеции и Финляндии в НАТО, войной между Россией и Украиной, Южным Кавказом и процессом переговоров между Азербайджаном и Арменией",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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