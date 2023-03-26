БТР-амфибии ZAHA поступили на вооружение ВС Турции

На вооружение ВС Турции поступила первая партия бронированных десантно-штурмовых машин ZAHA, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Гусеничные бронетранспортеры-амфибии ZAHA разработаны компанией FNSS Savunma Sistemleri AŞ для нужд морской пехоты.

В целом в рамках проекта планируется произвести 27 БТР-амфибий, 23 из которых будут предназначены для перевозки личного состава, две - в качестве командных пунктов и столько же – для санитарных нужд.

При разработке ZAHA учитывались требования и пожелания военных.

Турецкие БТР-амфибии превосходят зарубежные аналоги с точки зрения вместимости личного состава, баллистической и противоминной защиты, а также характеристики эффективности выполнения задач на воде и суше.

ZAHA могут обеспечивать как безопасную высадку десанта в зонах операций морской пехоты, так и выполнять функцию боевой бронированной машины после высадки морпехов.

Компания FNSS начала переговоры с рядом стран, заинтересованных в закупке ZAHA.

БТР-амфибия впервые была представлена ​​за границей на выставке Indo Defense Expo & Forum 2022 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Соглашение между Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции и FNSS по производству ZAHA было заключено в марте 2017 года.