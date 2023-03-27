Bayraktar TB3 будет впервые представлен на фестивале TEKNOFEST

Турецкая компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в компании, ударный дрон TB3 SİHA приступит к тестовым полетам в этом году.

Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар​​ и генеральный директор Халук Байрактар накануне проинформировали президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проектах компании.

Они напомнили, что первый беспилотный самолет Bayraktar KIZILELMA был также впервые представлен на TEKNOFEST Karadeniz 30 августа 2022 года. Bayraktar KIZILELMA совершил первый полет 14 декабря 2022 года.

Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе, на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu.

Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. Тем самым, БПЛА Bayraktar TB3 внесет весомый вклад в укрепление военного потенциала Турции.