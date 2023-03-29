Президент Турции анонсировал новые проекты в сфере оборонпрома

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в ближайшее время объявить о ряде новых проектов в сфере оборонной промышленности, которые «увеличат мощь турецкой армии на суше, в воздухе и на море», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы находимся на стадии превращения в дополнение к нашей политической и экономической мощи наших проектов в оборонной промышленности, которые мы осуществляем с тщательностью, усердием и решимостью», - сказал Эрдоган по окончании церемонии ифтара (вечерний прием пищи в месяц Рамазан) с участием военнослужащих Гуманитарной бригады ВС Турции.

Глава государства отметил, что ВС Турции успешно справляются с задачами «от обеспечения безопасности границ , борьбы с терроризмом, международных миссий до деятельности по оказанию гуманитарной помощи».

Президент Эрдоган напомнил, что турецкие военные принимают активное участие в восстановительных работах в пострадавших от разрушительных землетрясений регионах Турции.

Глава государства также отметил, что «политические кризисы, конфликты, войны, напряженность» на мировой арене напрямую влияют на регион, в котором расположена Турция.