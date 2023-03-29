Анкара и Ташкент обсудили оборонное сотрудничество

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с узбекским коллегой Баходиром Курбановым. Об этом сообщает пресс-служба турецкого оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены вопросы обороны и безопасности на двустороннем и региональном уровне.

Стороны также обменялись мнениями относительно сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Хулуси Акар отметил, что двусторонние отношения Анкары и Ташкента в последние годы получили сильный импульс, поднявшись до уровня «стратегического партнерства, основанного на принципах братства».

Глава ведомства указал на наличие у сторон общей воли и решимости развивать и углублять связи во всех областях.

Министр выразил благодарность за поддержку и солидарность, проявленные дружественным и братским Узбекистаном в связи с разрушительными землетрясениями в Турции.