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Турпоток в Анталью через аэропорты за 3 месяца приблизился к 800 тыс.

Турция Материалы 2 апреля 2023 15:46 (UTC +04:00)
Турпоток в Анталью через аэропорты за 3 месяца приблизился к 800 тыс.

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В туристическую «столицу» Турции на авиатранспорте за три месяца прибыло около 800 тыс. иностранных туристов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении культуры и туризма при Администрации губернатора Антальи сообщили, что в период с 1 января по 31 марта текущего года аэропорты южной провинции приняли 797 920 иностранцев, что стало очень хорошим началом для туристического сезона 2023 года.

Для сравнения, в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли 579 478 иностранных туристов.

В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России – 213 101. Далее следуют граждане Германии – 169 228 и Великобритании – 88 572. В ТОП-10 турпотока также граждане Польши, Ирана, Израиля, Казахстана, Нидерландов, Украины и Дании.

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