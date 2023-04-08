АЭС «Аккую» покроет 10% нужд Турции в электроэнергии - глава минэнерго

Турция мобилизовала все ресурсы для достижения энергетической независимости. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Türk, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Минэнерго привлек внимание к строительству первого АЭС в южной провинции Мерсин.

Донмез сообщил, что первое ядерное топливо на АЭС «Аккую» будет доставлено уже через неделю.

«После доставки топлива, 27 апреля «Аккую» получит официальный статус объекта атомной энергетики. После этого будут проведены тесты и испытания. Производство электроэнергии на АЭС «Аккую» начнется спустя год после загрузки ядерного топлива. Сначала начнется пробное производство. Когда строительство всех энергоблоков АЭС будет завершено, потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10 процентов. В целом работы завершаться в 2026 году», - сказал министр.

Донмез отметил, что суммарная установленная мощность электростанций Турции увеличилась с 30 тысяч мегаватт в 2002 году до 104 тысяч мегаватт в текущем.

По его словам, 99 процентов природного газа, потребленного в Турции в прошлом году, было импортировано. «Мы также импортируем 99 процентов потребляемой нами нефти и нефтепродуктов. Расходы на энергоносители, составили около 94-95 млрд долларов. Нам необходимо снижать импорт нефти и газа», - считает Донмез.

Министр заявил далее, что общие запасы природного газа, выявленного в турецком секторе Черного моря в результате разведывательных работ, достигает 710 млрд кубометров, что достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всех жилых объектов Турции в течение 35 лет.

Донмез отметил, что, если брать в расчет все промышленные отрасли, то потребности в природном газе будут удовлетворены в течение 15-20 лет.

«По мере обнаружения новых месторождений будут увеличиваться и сроки. Пока речь идет только о запасах, обнаруженных в Черном море. 20 апреля в присутствии главы турецкого государства состоится первая прокачка природного газа по газопроводу из Черного моря в Фильос. Подключение к общей распределительной системе газа произойдет где-то в начале мая», отметил Донмез.