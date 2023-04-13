Сегодня Турция конкурирует с самыми передовыми странами мира - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов в совместном прямом эфире Kanal D и CNN Türk, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что до прихода к власти вопросы образования и здравоохранения были определены как наиболее важные отрасли.

«Сегодня Турция конкурирует с самыми передовыми странами мира в области здравоохранения», - сказал президент.

Он коснулся ситуации после разрушительных землетрясений в Кахраманмараше следующими словами:

«Всего будет построено 600 тысяч квартир и сельских домов. На данный момент заложены фундаменты 100 тысяч из них. В течение года 319 тысяч квартир будут переданы в распоряжение граждан, пострадавшим от землетрясений. Работы в этом направлении продолжаются беспрерывно и согласно утвержденному плану».

На вопрос о структуре действующего правительства президент ответил, что в 2014 году оно было оптимизировано под задачи, стоящие перед ним.

«36 министерств были переформатированы в 17 министерств. В данное время президент, один вице-президент и 17 министров успешно исполняют свои обязательства. Приведу несколько цифр: в 2013 году мы обнулили наш долг перед МВФ, составляющий 23,5 миллиардов долларов. Резервы Центрального банка с 25,5 миллиардов долларов выросли до 135 миллиардов. В начале нашего управления ВВП на душу населения равнялось 2,600 долларам, сегодня эта цифра выросла до 10,600 долларов. Экспорт Турции в прошлом году составил 240 миллиардов и эта цифра растет с каждым годом», - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция добилась стремительного технологического прогресса. По его словам серийное производство различных видов БПЛА «Байрактар», «Акынджы», беспилотного истребителя «Кызылелма», первого отечественного электромобиля Togg, ввод в строй флагмана и гордости ВМС Турции TCG Anadolu, строительство скоростных автомобильных, железнодорожных трасс и важнейших воздушных транспортных узлов, успехи отечественной военной промышленности отражают лишь часть успехов страны за последние годы.

Глава государства заявил, что за 7 лет будет выпущено более 1 миллионов единиц разнообразных моделей Togg.

«Что касается TCG Anadolu, то флагман турецких ВМС - предмет гордости для всей Турции. TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным для дислокации ударных БПЛА. Уровень отечественных технологий на судне достигает 70 процентов и он полностью построен на нашей верфи. Следующий корабль будет больше и по размерам и по функциональным возможностям», - отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган.