ВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Сирии и Ирака за последние четыре дня. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита в провинцию Кайсери, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Минобороны отметил, что турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами.

По словам министра, Турция по одному продолжит разрушать все препятствия, которые возникают на пути развития Турции.

"Турецкие военнослужащие продолжают уничтожать террористов на севере Ирака и Сирии… Военнослужащие нейтрализовали трех террористов в районе Зап. Таким образом, за последние 4 дня нейтрализован 21 террорист. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность наших границ и нашего народа", - отметил Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция приложила все усилия для удовлетворения основных потребностей Вооруженных Сил.