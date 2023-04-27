Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, Президент Турции поблагодарил за поддержку, оказанную при строительстве атомной электростанции Аккую.

Согласно информации, главы государств обсудили турецко-российские отношения и региональные вопросы, а также соглашение о зерновом коридоре.

Отметим, что атомная электростанция Аккую была построена в провинции Мерсин в рамках соглашения, подписанного 12 мая 2010 года между президентами Турции и России. В апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора, в июне 2020 года - второго, в марте 2021 года - третьего, а в июне 2022 года - последнего реактора.