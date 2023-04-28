Семь человек пострадали в результате пожара в жилом здании в турецком Измире (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Семь человек пострадали в результате пожара в восьмиэтажном жилом здании в турецком городе Измир.

Как передает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом сообщили министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, шесть человек отравились дымом, еще один подвернул ногу. На место происшествия привлечено 20 машин скорой помощи.

Министр отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, что в четверг в турецком городе Измир начался пожар в восьмиэтажном жилом здании. Работы по тушению пожара продолжаются.