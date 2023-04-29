В Стамбуле состоялась церемония открытия фестиваля TEKNOFEST

Фестиваль авиации и космических технологий (TEKNOFEST) - это площадка, где реализуются проекты тех, кто делает заявку на лучшее. Об этом технический директор компании Baykar Teknoloji, председатель правления совета TEKNOFEST Сельчук Байрактар сказал на церемонии открытия фестиваля, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Ежегодная организация TEKNOFEST, расширение масштабов фестиваля – это не выбор, а необходимость для Турции, подчеркнул Байрактар на церемонии в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

«Технологические разработки приобретают смысл только, когда приносят пользу человечеству. Верю, что на TEKNOFEST будут выявлены молодые таланты, предлагающие технологические решения для предотвращения землетрясений и других стихийных бедствий, и наше будущее станет более безопасным»,- подчеркнул Байрактар.

Фестиваль TEKNOFEST, считает он, стал "тихой революцией", которая началась в сознании людей долгие годы назад.

Байрактар привлек внимание к тому, что интерес молодежи к фестивалю. «Если в 2018 году, в первый год организации фестиваля, заявки на участие подали только 20 тыс. человек, то в 2023 году этот показатель превысил 1 млн, отметил он.

Помимо Байрактара в церемонии также принял участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и многие приглашенные.

Фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST в седьмой раз открыл свои двери для любителей науки и технологий. Фестиваль авиации, космонавтики и технологий проводится на ежегодной основе с 2018 года совместными усилиями фонда T3 и Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку начинанию оказывают компании и организации, вносящие вклад в технологическое развитие страны.

В рамках TEKNOFEST проводятся технологические конкурсы, авиационные шоу, концерты, дискуссии на разные темы и много иных интересных мероприятий. Цель фестиваля - привлечь интерес общества, в особенности молодежи к технологиям, повысить осведомленность о современных разработках и достижениях Турции.

TEKNOFEST - это также шанс для сотен тысяч интересующихся технологиями молодых людей воплотить в жизнь свои мечты, участвуя в различных конкурсах.