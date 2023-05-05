Мы пожинаем плоды усилий последних десятилетий - Эрдоган

За последние 40 дней в Турции продемонстрированы результаты программ и проектов, реализация которых требует 40 лет кропотливой работы. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Реализация всех поставленных задач и целей стала возможной, благодаря огромным усилиям, видению, эффективному планированию, профессионализму кадров и политической воле, отметил глава государства.

«За последние 40 дней мы объявили общественности позитивные новости по многим областям: от обороны до транспорта, от здравоохранения до финансов, от трудовой сферы до спутниковых технологий»,- следует из публикации турецкого лидера, которую он озаглавил словами: «Как нам удалось вместить 40 лет работы в 40 дней?».

К числу таких проектов Эрдоган причислил запуск серийного производства отечественных электрокаров Togg - 60-летней мечты турецкого народа, а также передачу ВМС - десантного судна TCG Anadolu, первого в мире корабля, на палубе которого размещаются ударные БПЛА.

Также, по словам главы государства, за последние сорок дней Турция представила отечественный истребитель пятого поколения KAAN.

Эрдоган напомнил также о подключении черноморского газа к ГТС Турции, доставке ядерного топлива на первый энергоблок атомной станции «Аккую» и открытии за рекордно короткие сроки самого протяженного в Европе тоннеля - Зигана, упростившего сообщение между черноморскими провинциями Трабзон и Гюмюшхане.

«Сегодня мы пожинаем плоды усилий последних 5, 10 и даже 15 лет работ. Сначала мы ставили конкретные цели, а затем с решимостью и упорством воплощали идеи в жизнь»,- отметил президент.

По его словам, определенные круги пытались деморализовать Турцию, заставить отказаться от реализации планов, но решительность властей и поддержка народа провалили их планы.

«Мы поверили в силу народа, поверили в потенциал страны, не стали отчаиваться и терять надежду. События последних 40 дней - результат воли и веры в успех»,- говорится в публикации.

Президент выразил убежденность в том, что Турцию ждут еще большие достижения. «Сообща мы достигнем больших успехов. Усилиями 85 млн граждан к 100-летию Республику мы пишем новый эпос. Самое главное - верить в себя, доверять стране, ни терять надежду. Победа за теми, кто верит!»,- подчеркнул Эрдоган.