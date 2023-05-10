Глава МИД Турции назвал вопросы, обсуждавшиеся на встрече с российским коллегой

БАКУ /Trend/ - Перед четырехсторонней встречей по Сирии министров иностранных дел мы с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Кавказом, а также зерновым соглашением.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что в Москве проходит встреча министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Во встрече принимают участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан и министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад.