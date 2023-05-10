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Глава МИД Турции назвал вопросы, обсуждавшиеся на встрече с российским коллегой

Турция Материалы 10 мая 2023 14:03 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции назвал вопросы, обсуждавшиеся на встрече с российским коллегой

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Перед четырехсторонней встречей по Сирии министров иностранных дел мы с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Кавказом, а также зерновым соглашением.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что в Москве проходит встреча министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Во встрече принимают участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан и министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад.

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