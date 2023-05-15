ОТГ распространила заявление в связи с выборами в Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) распространила заявление в связи с выборами в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, наблюдатели от ОТГ во главе с заместителем генерального секретаря ОТГ послом Ержаном Мукашем посетили более 100 избирательных центров на выборах, состоявшихся 14 мая 2023 года, где наблюдали за процессом голосования, участвовали в процессе вскрытия урн.

Генеральный секретарь ОТГ посол Кубанычбек Омуралиев встретился с международными наблюдателями. На встрече стороны поделились своими предварительными оценками выборов.

В заявлении отмечается, что международная миссия ОТГ по наблюдению за выборами подтверждает, что голосование на президентских и парламентских выборах было открытым, прозрачным и конкурентным, что соответствует национальному законодательству Турецкой Республики и принятым международным стандартам.

Напомним, что 14 мая в Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах. В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

В Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции было установлено более 191 000 урн для голосования и зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них проголосовали впервые.