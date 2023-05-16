Эрдоган и Девлет Бахчели обсудят итоги первого тура президентских выборов

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели обсудят сегодня в ходе встречи итоги первого тура президентских выборов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld.

Отметим, что в президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.