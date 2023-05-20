Позиция Анкары по санкциям против РФ остается неизменной - Эрдоган

Позиция Турции по антироссийским санкциям не претерпит изменений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства подчеркнул, что Турция не собирается выполнять требования Запада относительно ввода санкций против РФ.

По его словам, присоединение Анкары к антироссийским санкциям нецелесообразно, поскольку Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Турции.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция стремится поддерживать свои отношения в равной мере как с США и странами Запада, так и с РФ и КНР.

Эрдоган также коснулся темы закупки Анкарой российских ЗРК С-400.

По его словам, США попросили Турцию отказаться от приобретения данных систем, но турецкая сторона отклонила это предложение. "Мы ответил им (США-ред.) "нет", поскольку вы не дали нам ЗРК "Пэтриот". Мы пошли на этот шаг в целях укрепления обороноспособности нашей страны. Если бы вы передали (Турции ЗРК "Пэтриот"), мы бы не прибегли к этому пути. Но вы этого не сделали. Поэтому мы пошли по этому пути”,-рассказал турецкий лидер.

Он добавил, что Турция также твердо и последовательно отстаивала свою позицию по вопросу модернизации турецких F-16 и передачи Анкаре истребителей пятого поколения F-35.