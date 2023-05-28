Результаты президентских выборов в Турции могут быть объявлены раньше - Высший избирательный совет

БАКУ /Trend/ - Пока никаких проблем в избирательном процессе не было. Как и в первом туре, на выборах участвует большое количество граждан Турции.

Об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер, передает Trend.

"Как и в первом туре, на выборах участвует большое количество граждан. Так как проводятся только президентские выборы, результаты могут быть объявлены раньше", - добавил Йенер.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.