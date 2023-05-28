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Выборы в Турции прошли без инцидентов - глава ЦИК

Турция Материалы 28 мая 2023 19:40 (UTC +04:00)
Выборы в Турции прошли без инцидентов - глава ЦИК

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БАКУ /Trend/ - Второй тур президентских выборов в Турции прошел без инцидентов.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Йенер.

Отметим, что второй тур президентских выборов начался в 08:00 по местному времени в Турции. Голосование продлилось до 17:00 по местному времени.

Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

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