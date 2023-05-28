Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с большинством голосов

БАКУ /Trend/ - По предварительным подсчетам, на выборах лидирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 57,09% голосов.

Как передает Trend, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на Высший избирательный совет Турции.

В сообщении говорится, что подсчитано 42,78 процента голосов.

Кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу набрал 42,91 процента голосов.

Отметим, что второй тур президентских выборов начался в 08:00 по местному времени в Турции. Голосование продлилось до 17:00 по местному времени.

Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.