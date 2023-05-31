Период коалиционных правительств в Турции окончательно завершен - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Эрдоган заявил, что период коалиционных правительств в Турции окончательно завершен, передает Trend.

Выборы, которые состоялись 14 и 28 мая, подтвердили доверие народа к президентской системе правления.

Эрдоган отметил, что Турция достигла высокого уровня демократии, и страна продолжает развиваться во всех областях. Глава государства подчеркнул важность согласованной работы всех трех ветвей власти для достижения заявленных целей.

Он напомнил, что несмотря на кризисы на международной арене, турецкая экономика в последние годы стабильно росла в среднем на 5,5 процента в год. Эрдоган выразил уверенность в достижении еще более впечатляющих результатов благодаря концепции "Столетие Турции".