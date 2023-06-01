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Столтенберг совершит визит в Анкару

Турция Материалы 1 июня 2023 23:28 (UTC +04:00)
Столтенберг совершит визит в Анкару

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БАКУ /Trend/ - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам в Осло, что он планирует скоро посетить Анкару для переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно вступления Швеции в НАТО, передает Trend.

Он отметил, что дата визита все еще согласовывается.

Столтенберг подчеркнул важность членства Швеции в НАТО для Швеции, скандинавских стран, Балтийского региона и всего альянса.

Он также приветствовал новый закон Швеции по борьбе с терроризмом, отметив, что это позволит укрепить сотрудничество между Швецией и Турцией и подтвердит выполнение Швецией своих обязательств.

Столтенберг также подчеркнул необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом и призвал работать вместе с Турцией, учитывая их законные опасения в сфере безопасности. Он выразил уверенность в скором ратифицировании протокола о присоединении Швеции к НАТО.

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