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Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир

Турция Материалы 3 июня 2023 17:15 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после принесения присяги на церемонии инаугурации посетил мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Как сообщает в субботу Trend, он возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтил его память.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.

Отметим, что сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что Президент Турции позже объявит новый состав Кабинета министров.

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