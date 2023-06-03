Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после принесения присяги на церемонии инаугурации посетил мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Как сообщает в субботу Trend, он возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтил его память.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.

Отметим, что сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что Президент Турции позже объявит новый состав Кабинета министров.