Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Блинкен поздравил собеседника с новым назначением.

В ходе разговора обсуждались членство Швеции в НАТО, процессы нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией, закупка и модернизация F-16, зерновое соглашение.

Стороны подчеркнули готовность к встрече для обсуждения общей повестки между двумя странами.