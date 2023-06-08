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Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Турция Материалы 8 июня 2023 10:55 (UTC +04:00)
Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Блинкен поздравил собеседника с новым назначением.

В ходе разговора обсуждались членство Швеции в НАТО, процессы нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией, закупка и модернизация F-16, зерновое соглашение.

Стороны подчеркнули готовность к встрече для обсуждения общей повестки между двумя странами.

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