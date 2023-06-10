Эрдоган встретился в Стамбуле с президентом ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, передает Trend.

Встреча состоялась в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

На церемонии приветствия присутствовали также министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, глава управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

Эрдоган и Мухаммед бин Заид Аль Нахайян также осмотрели первый отечественный национальный автомобиль Турции - Togg.

Затем президент Эрдоган и Мухаммед бин Заид Аль Нахайян провели закрытую встречу в гостевом доме аэропорта имени Ататюрка.