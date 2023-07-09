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Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом

Турция Материалы 9 июля 2023 21:50 (UTC +04:00)
Эрдоган провел телефонный разговор с Байденом

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганом провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщили в администрации президента Турции, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждались членство Украины и Швеции в НАТО, поставки истребителей F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе. Главы государств также договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.

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